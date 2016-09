Vijf alternatieven voor de iPhone 7 (die goedkoper én even goed zijn)

Door: redactie

8/09/16 - 16u29

© reuters.

Hij is er weer, de nieuwe iPhone. Weer die twijfel waarmee u verwrongen zit: negeren, wachten, of toch al kopen? Deze vijf alternatieven kunnen u misschien op andere gedachten brengen als u op zoek bent naar een nieuwe smartphone.

Huawei P9 - 549 euro

Een geduchte concurrent, die sterk onder de prijs van Apple verkoopt, is het Chinese Huawei. Het bedrijf wierp hoge ogen in maart tijdens de voorstelling van de smartphone met twee cameralenzen aan de achterkant. Voor een doorwinterde Androidgebruiker is de software vaak een struikelblok, maar voor wie uit het iPhonekamp komt, zal zich hier snel in thuis voelen.