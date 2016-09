Internationaal erkend: Gent is epicentrum van tech startups

Door: redactie

5/09/16 - 11u05 Bron: venturebeat.com

Op het vlak van tech startups torent Gent boven de rest van het land uit. © kos.

Wie de vinger aan de pols van de startup scène hield, wist het al langer: Gent is in ons land het brandpunt van de tech startups. Dat is nu ook officieel erkend door de gezaghebbende site Venturebeat. Die houdt de tegenhangers van Silicon Valley nauw in de gaten.





Onder de kop 'Tien dingen die je nog niet wist over de Europese techscène' verklaart Venturebeat dat Europa weliswaar een eengemaakte markt is, maar dat er niet één techscène is. Eerder een losse verzameling van startup hubs die in de hoofdsteden zijn opgedoken en weinig uitstaans hebben met elkaar.



Niet altijd hoofdstad

Venturebeat wijst erop dat het niet altijd de hoofdstad is die het epicentrum wordt van het zogenaamde ecosysteem. In Spanje is dat Barcelona, in Italië is het Milaan die die rol vervult, in Zwitserland Lausanne, in Polen Krakau en in België valt Gent die eer te beurt.



Accelerator iMinds

Waarom Gent zo'n belangrijke rol vervult op het vlak van tech startups? Dat wijst Venturebeat aan "een uiterst performant startup ecosysteem dat onder meer Showpas, Engagor, Tele Atlas, Teamleader en Drupal heeft voortgebracht". Aan de bron daarvan ligt met iMinds een sterke accelerator, zo stelt Venturebeat. IMinds, dat door de Vlaamse overheid als onderzoeksinstituut inzake informatie en communicatietechnologie werd opgericht, biedt startups ondersteuning in onderzoek en ontwikkeling.



Universiteiten weinig relevant

Opmerkelijk is ook dat Venturebeat erop wijst dat universiteiten in het startup gebeuren weinig relevant zijn. "Vernieuwing grijpt niet op campussen en in labo's plaats. Net als universiteiten hebben grote bedrijven hun monopolie op vernieuwing kwijtgespeeld", zo klinkt het.