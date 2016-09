Maak kennis met de Acer Swift 7, 's werelds dunste 13,3"-laptop

Door: redactie

4/09/16 - 16u51 Bron: Tweakers.net

© Tweakers.

Tweakers.net Vrijwel iedere laptopfabrikant heeft vandaag mooie, dunne, strakke, aluminium modellen in de lineup, en ze worden lichter en lichter. Op technologiebeurs IFA heeft Acer zich bij die club gevoegd met zijn Swift 7, een laptop van nog geen centimeter dik die slechts iets meer dan een kilo weegt.

Fabrikanten proberen elkaar de laatste tijd continu af te troeven met laptops die nòg dunner en nòg lichter zijn, waarbij tot nu toe gebruikelijke elementen als normale usb-poorten en video-uitgangen het veld hebben moeten ruimen. Alles wordt eraan gedaan om ze zo dun mogelijk te krijgen. Apple heeft in deze klasse zijn 12" MacBook, HP kwam onlangs met zijn Spectre 13. En nu is er dus Acer met zijn Swift 7, het paradepaardje uit een compleet nieuwe productlijn die ook Swift 1-, 3- en 5-modellen zal opleveren.



Het is meteen duidelijk dat Acer inderdaad de claim mag maken van dunste laptop, al is het verschil met bijvoorbeeld een Spectre 13 minimaal. In zijn huidige vorm is de Swift 7 niet veel dikker dan een usb-c-poort en het lijkt bijna onmogelijk om daar nog meer vanaf te snoepen. Lees ook Nieuwe iPhone krijgt twee zwarte versies

Google noemt nieuwe telefoons Pixel

Op elektronicabeurs IFA is de tijd stil blijven staan

Concessies Van die usb-c-poorten heeft de Swift er twee. Dat is gunstig omdat eentje gebruikt wordt om de laptop te laden en je niet wilt dat er dan geen mogelijkheid meer is om andere dingen aan te sluiten, zoals bij Apples MacBook. Toch zul je in de praktijk ook bij de Swift 7 aan de slag moeten met verloopstekkers als je bijvoorbeeld een apparaat met usb-a-stekker wilt aansluiten, een ethernetkabel wilt inpluggen of een externe monitor wilt aansturen.



Dat is een beperking die je moet accepteren als je voor een laptop van dit formaat kiest. Ondanks het feit dat de behuizing nog geen centimeter dik is, lijkt Acer op het vlak van bouwkwaliteit weinig concessies gedaan te hebben. De Swift 7 voelt stevig aan en is strak afgewerkt.



Zoals gebruikelijk bij een laptop in deze klasse geven de toetsen niet enorm veel feedback, maar we vonden ze alsnog fijner aanvoelen dan bijvoorbeeld de toetsen op een MacBook. Ook het touchpad, dat lekker breed is, reageert goed. De duotone kleurstelling met champagne en zwart ziet er prima uit, al hopen we dat er ook een wat klassiekere versie komt met een grijze kleur. © Tweakers.

'Gewoon' hd-scherm Het 13,3"-scherm in de Swift 7 heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en hoewel er genoeg laptops zijn met hogere resoluties snappen we de keuze van Acer goed. Met zo weinig ruimte om te vullen binnenin het chassis zal de accu niet enorm groot zijn en een full-hd-scherm bespaart weer in de stroomconsumptie. De glanzende afwerking van de display zorgt ervoor dat kleuren er mooi uitzien, maar het brengt ook extra reflecties met zich mee. Bang voor vingervlekken hoef je niet te zijn want het scherm is niet aanraakgevoelig. Gorilla Glass van Corning moet ervoor zorgen dat het scherm een tikje kan hebben.



Acer meldt trots dat de Swift 7 een 'micro-bezel' heeft, oftewel een zeer kleine rand rondom het scherm. Vergeleken met laptops van een paar jaar terug is dat misschien zo, maar anno 2016 is het formaat van de randen echt niet bijzonder. Sterker nog, de eerdergenoemde concurrenten van deze laptop hebben schermranden die zelfs kleiner zijn.