Hoe zinnig is een hoofdtelefoon van 50.000 euro?

Technologie Op elektronicabeurs IFA werd er een hoofdtelefoon op onze kruin gezet die een winkelprijs van 50.000 euro heeft: de MH1, het grote prestigeproduct van de Duitse fabrikant Sennheiser. Zijn geluid klonk alsof het door een peloton engeltjes op ons trommelvlies werd geblazen. Het is gewoon niet anders: rijke mensen krijgen betere muziek.

Vergulde keramieken elektrodes. Elektronenbuizen onder kleine stolpen van kwartsglas. Een met platina bezette trilplaat in beide oorschelpen. Een versterker in een marmeren behuizing, vervaardigd met marmer uit het Italiaanse Carrara, hetgene dat Michelangelo ook gebruikte om zijn wereldberoemde beeldhouwwerken als Mozes en David uit te beitelen. Knoppen met een afwerking van koper en chroom.



Natuurlijk klinkt het geluid dat uit de MH 1 komt, de nieuwe 50.000 euro kostende hoofdtelefoon van Sennheiser, hemels. De Duitse fabrikant hoefde er daarvoor niet eens bij te vertellen dat hij in zijn fabriek in Wedemark, nabij Hannover, een team van dertig geluidsingenieurs - 'Tonmeisters' - in dienst heeft genomen, die zich uitsluitend over dit product hebben ontfermd. Of dat de 6.000 componenten die erin zitten met een minimum aan machinale fabricage werden geassembleerd tot het eindproduct: het is een ambachtswerk. Lees ook Op elektronicabeurs IFA is de tijd stil blijven staan

Prestigelijn De MH 1 is geen folie van het 70 jaar oude hoofdtelefoonmerk om marketing-gewijs op te vallen: hij is de geestelijke opvolger van de Orpheus-hoofdtelefoons, een lijn van prestigeproducten die in 1991 werd gestart door Sennheiser, en het beste van het beste - topmaterialen, het beste vernuftelingenwerk - aanbood voor een navenante prijs. De eerste Orpheus-toestellen kostten in hun tijd ook al 20.000 Duitse mark (400.000 toenmalige Belgische franken of 10.000 euro, 25 jaar inflatie niet meegerekend).



Sennheiser is ook lang niet de enige fabrikant die hifi-apparatuur met een voor gewone stervelingen onwaarschijnlijk lijkende prijs verkoopt: de Britse fabrikant Bowers & Wilkins verkoopt bijvoorbeeld, met zijn Nautilus-geluidsboxen, een stereosetje waarvoor ware liefhebbers zo'n 65.000 euro neertellen. Het is gewoon niet anders: rijke mensen krijgen - los van de keuze van wat ze opleggen - betere muziek in hun oren.