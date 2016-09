Samsung stopt verkoop nieuwe Galaxy Note 7: batterij kan ontploffen

Door: redactie

2/09/16 - 10u30 Bron: Belga

© reuters.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf Samsung schort de verkoop van zijn nieuwste smartphone, de Galaxy Note 7, wereldwijd op omwille van een batterijprobleem. De al verkochte toestellen worden teruggeroepen, zo heeft Samsung vrijdag bekendgemaakt.

De verkoop van de Galaxy Note 7 werd midden augustus gelanceerd in tien landen wereldwijd. Snel doken er echter verhalen op van toestellen die tijdens het laden in brand vlogen, of ontploften. Er is een batterijprobleem, gaf Samsung vrijdag toe.



Klanten die al een toestel kochten, krijgen een nieuw exemplaar.



In België zou de nieuwe smartphone op 9 september gelanceerd worden, maar die lancering zal vertraging oplopen, zo zei een lokale woordvoerder donderdag al.