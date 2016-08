Levering Galaxy Note 7 van Samsung vertraagd

Door: redactie

1/09/16 - 13u21 Bron: Belga

© reuters.

Het Zuid-Koreaanse Samsung ondervindt problemen met zijn nieuwe smartphone Galaxy Note 7. Er worden "extra, strenge kwaliteitscontroles" uitgevoerd, waardoor de levering van de toestellen "in enkele markten" vertraging kan oplopen. Ook in België loopt de lancering vertraging op.

Samsung liet vandaag weten dat er "extra, strenge kwaliteitscontroles" worden uitgevoerd op de Galaxy Note 7, waardoor de levering van de toestellen "in enkele markten" vertraging kan oplopen.



Wat het probleem precies is, is niet duidelijk. Eerder berichtten media over twee exemplaren van de nieuwe smartphone die bij het laden in brand zouden zijn gevlogen.



In België zou de smartphone op 9 september gelanceerd worden, maar "we hebben te horen gekregen dat er vertraging zal zijn", aldus Dekoning. Meer details verwacht de woordvoerder morgen/vrijdag.