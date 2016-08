Deze drone met 4K-camera kost 500 euro

Door: redactie

Tweakers.net De Chinese fabrikant Yuneec introduceert een instapmodel-drone voor consumenten met een ingebouwde 4k-camera. Met een volgeladen accu moet het mogelijk zijn om tot twaalf minuten te vliegen. Vanaf september is de drone te koop voor ongeveer vijfhonderd euro.

De maximale horizontale snelheid is softwarematig begrensd op 5 meter per seconde en stijgen kan met maximaal 1 meter per seconde, tot een hoogte van tachtig meter. Om de Breeze te besturen dienen gebruikers een app te downloaden, die is beschikbaar voor Android en iOS. Volgens Yuneec heeft de drone verschillende automatische standen, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om selfies te maken.



Ook heeft de Breeze een 'volg mij'-stand, waarin de drone de gebruiker automatisch volgt. Yuneec claimt dat de drone stabiel in de lucht bljift dankzij infraroodsensoren voor positiebepaling. Verder kan het gadget automatisch landen en is er een 'return-to-home'-feature. In de 385 gram wegende drone zit een camera met een lens die een beeldhoek van 117 graden heeft. De beeldsensor heeft een resolutie van 13 megapixel.



Foto's worden gemaakt met afmetingen van 4160x3120 pixels en filmen is volgens Yuneec mogelijk in 4k-resolutie. De fabrikant zegt echter niet met welke framerate dat mogelijk is.



Yuneec zegt dat de Breeze vanaf begin september verkrijgbaar is. Eerder bracht de fabrikant al de geavanceerde Typhoon-drone uit, die is voorzien van Intel RealSense-camera's. Intel investeerde in 2015 een bedrag van 60 miljoen dollar in de Chinese dronefabrikant.



