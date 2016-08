USB-drive versluist computerdata via radiogolven

Door: redactie

Tweakers.net Onderzoekers van de Israëlische Ben Gurion-universiteit hebben software ontwikkeld waarmee ze een gewone usb-drive kunnen gebruiken als radiozender. De techniek, met de naam 'USBee', kan volgens hen worden ingezet om data aan 'air gapped' computers te onttrekken, pc's die afgesloten zijn van het publieke internet.

De wetenschappers schrijven in hun onderzoek dat er al eerder soortgelijke ideeën zijn geweest. Zo ontwikkelde de Amerikaanse NSA onder de naam 'Cottonmouth' een usb-drive met ingebouwde radiozender voor hetzelfde doel. De techniek van de Israëlische onderzoekers maakt echter gebruik van een standaard- usb-drive in combinatie met de software USBee. Via een softwarematige truc is het mogelijk om deze elektromagnetische signalen te laten uitzenden door verandering in de elektrische spanning.



Die signalen kunnen door een nabije ontvanger van ongeveer dertig dollar opgevangen worden. De onderzoekers gaan niet in op de precieze afstand die op deze manier overbrugd kan worden, maar in de bijbehorende video is te zien dat dit niet meer dan een aantal meter kan zijn.



De website Ars Technica heeft het over een afstand van iets minder dan drie meter met een kleine usb drive. Met een groter exemplaar zou ook een afstand van bijna acht meter haalbaar zijn. De overdrachtssnelheid die op deze manier behaald kan worden, is 80 bytes per seconde. De techniek werkt met elke drive die de usb 2.0-standaard ondersteunt, aldus de onderzoekers.



Of de techniek ook daadwerkelijk inzetbaar is in realistische scenario's, blijft de vraag, omdat een mogelijke aanvaller eerst de computer moet voorzien van de USBee-software en er daarnaast een externe usb-drive aanwezig moet zijn. Maar toch is het een interessante techniek om gebruik te maken van standaardhardware.



