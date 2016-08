Zo voorkom je dat WhatsApp jouw data aan adverteerders doorspeelt

redactie

29/08/16 - 16u19

© anp.

Misschien was je hiervan nog niet op de hoogte, maar WhatsApp deelt jouw accountinformatie met adverteerders. Op die manier krijg je reclame op je scherm die perfect op jou is afgestemd. Als je de gebruiksvoorwaarden hebt geaccepteerd, ben je hiermee 'misschien onbewust' akkoord. Wie niet akkoord is, kan daar gelukkig iets aan doen. Zo ga je te werk.

In de nieuwe voorwaarden van WhatsApp staat dat bedrijven je rechtsreeks advertenties mogen sturen. Ben je hier niet in geïnteresseerd? Geen probleem, daar kan je iets aan doen.



WhatsApp laat in de pop-up met de voorwaarden weten dat het je telefoonnummer en de inhoud van je chatberichten met niemand deelt. Maar de app deelt wel je profielinformatie, je chatgroepen, contactpersonen en tal van andere gegevens. Ook de frequentie waarmee je de app gebruikt en op welke momenten je veel WhatsAppt, worden gedeeld.



Als je hiermee niet akkoord gaat, kan je dat aanduiden wanneer de pop-up verschijnt of binnen 30 dagen nadat je akkoord bent gegaan. Lees ook Politie mag live meekijken met bewakingscamera

Europese Unie wil meer grip op Skype en WhatsApp

Onmiddellijk WhatsApp stuurt je zo nu en dan een pop-up met nieuwe voorwaarden. Wanneer die pop-up verschijnt, heb je de mogelijkheid om rechtsboven op 'Niet nu' te duwen, maar dan zal de pop-up na een tijdje gewoon opnieuw verschijnen.



Onderaan het scherm kan je ook duwen op 'Lees meer over de belangrijke updates...'. Daar vind je de gewijzigde voorwaarden met onderaan een schakelaar: 'Deel mijn WhatsApp-accountinformatie met Facebook'. Zet die schakelaar 'Uit', geef aan dat je het 'zeker weet', duw op 'Niet delen' en klaar is kees! © WhatsApp.

Binnen 30 dagen Ben je al akkoord gegaan en wil je alsnog verhinderen dat WhatsApp je gegevens deelt? Dat kan binnn 30 dagen nadat je akkoord bent gegaan. Zo ga je te werk:



Start WhatsApp en ga naar het tabblad 'Instellingen'. Ga naar 'Account' en zet de schakelaar 'Deel mijn accountinformatie' uit. Deze beslissing is onherroepelijk. © WhatsApp.