Zeven tips voor de aanschaf van een terug-naar-schoollaptop

Technologie De start van het nieuwe school- of academiejaar betekent voor heel wat scholieren of studenten dat ze een nieuwe laptop nodig hebben. Hier zijn, voor je naar de winkel holt, zeven dingen waar je beter op let bij de aanschaf.

Vanaf het derde jaar aan de middelbare school, en zeker vanaf het eerste academiejaar aan de hogeschool of universiteit, gaan scholen ervan uit dat je over een computer beschikt. Niet voor niets gooien de winkeliers je met nieuwigheden en deals om de oren. Maar dit is nu niet bepaald een aankoop die je op een impuls moet doen. Leg de aanbiedingen rustig op een hoop, en hou ze aan het licht van deze zeven elementen. Lees ook Dropbox laat oude wachtwoorden wijzigen

1 - Kijk wat de school vraagt Belangrijk is de vraag of de school openstaat voor een computer met een alternatief besturingssysteem voor Windows, zoals een Mac of een Chromebook De eerste piste in je research wordt per definitie de school waar je terechtkomt. Op de website, of in de documentatie die ze uitdeelt aan nieuwe scholieren of studenten, staan ergens wel de vereisten voor de laptop die je de komende jaren naar school mag meesleuren. De minimum systeemvereisten zijn meestal erg democratisch wanneer je ze aftoetst aan het aanbod dat je in de winkels vindt. Maar ze kunnen, bijvoorbeeld wanneer je een grafische richting aanvat, ook hoger liggen dan het gemiddelde.



Ook belangrijk is de vraag of de school openstaat voor een computer met een alternatief besturingssysteem voor Windows, zoals een Mac of een Chromebook. Als de school je verplicht tot één systeem, volg je dat beter: het betekent dat het it-departement van de school ook op dat éne systeem is ingesteld, en je ook alleen maar daarmee kan helpen bij problemen.

2 - Niet te licht gaan qua specificaties Koop een toestel dat qua specificaties binnen drie tot vijf jaar nog mee kan, want je koopt zo'n ding voor je hele schoolloopbaan Laat je niet vangen door toestellen met een al te malse prijs, en laat je zeker niet bedotten door een tweedehandstoestel aan te schaffen: dat laatste is misschien goed als gezinslaptop voor eenvoudige surf- en webbankingtaken, maar een schoollaptop is iets waarin je beter investeert.



Koop een toestel dat qua specificaties binnen drie tot vijf jaar nog mee kan, want je koopt zo'n ding voor je hele schoolloopbaan. Dat betekent evenwel niet dat je per definitie een dure laptop moet kiezen: instapmodellen hebben evengoed 'specs' die toekomstproof zijn.



Vaste waarden zijn een Intel i5-processor of een vergelijkbare 'quad-core'-chip van concurrent AMD, 4 gigabyte werkgeheugen (daarover later meer) en een grafische kaart (ook dat bespreken we zometeen in detail) met 2 gigabyte videogeheugen.

3 - Niet alleen naar studentendeals kijken Retailers gooien je momenteel met speciale terug-naar-school- en studentenaanbiedingen om de oren, maar er zijn twee dingen daarbij die speciale aandacht nodig hebben. Eén: proberen ze je hier geen eindestock-modellen aan te smeren?



In dat geval is het risico namelijk reëel dat je als laatstejaars met een machine zit die niet meer mee kan. Even researchen naar het lanceringsjaar van de aangeprezen laptop is daarom altijd aangewezen. En twee: er zijn misschien niet-studentgerichte deals die beter zijn. Zoals de geregeld aangeprezen toestellen in de folder van de Aldi.

4 - Ga 'hands-on' Als het al te 'plastiekerig' aanvoelt: verder zoeken. Een schoollaptop is een apparaat waarop je de komende jaren bijna dagelijks zult werken. Neem daarom, voor deze specifieke aankoop, geen genoegen met een foto en wat productspecificaties op een website. Ga naar de winkel, voel het toetsenbord aan je vingers, voel of de behuizing stevig genoeg voelt. Denk eraan dat je dit apparaat enkele jaren in je rugzak zult dragen, dus het moet aan een minimum aan onbedoeld misbruik kunnen weerstaan. Als het al te 'plastiekerig' aanvoelt: verder zoeken.

5 - Hou rekening met het gewicht Het aantal uren dat je loopt rond te zeulen met je laptop evenaart ongeveer het aantal uren dat je erop zit te werken, dus een van de dingen die u zeker niet uit het oog mag verliezen is het gewicht. Een multimediabakbeest of een computer die voor gaming is bedoeld, is in de regel veel zwaarder dan een doorsnee laptop die je voor productiviteitstoepassingen gebruikt.



Ook een criterium dat bepaalt hoeveel gewicht je in de rugzak zult dragen is de schermgrootte: een beest met een 17 inch-scherm is misschien leuk als het op een bureau staat, maar om mee te zeulen is het minder handig. Ga voor 15 inch als gulden middenweg, en overweeg - als het toch maar alleen voor productiviteitstoepassingen of websurfen is - zelfs een 13-inch-toestel.

6 - Geef geen geld uit aan overtolligheden Zelfs voor games heb je in principe geen dure videokaart nodig Hoe krachtiger de interne hardware, hoe duurder het toestel: dat is de belangrijkste wetmatigheid bij de aankoop van een laptop. Maar de vraag is altijd hoe belangrijk die specificaties voor je moeten zijn. Een goed voorbeeld daarvan is een computer met een 'octacore'-processor, een met acht kernen dus, terwijl vier kernen nog altijd gewoon de norm zijn in onder meer het bedrijfsleven.



Nog zo eentje is de videokaart die erin zit: die hoeft alleen maar zwaarder te zijn dan die van een gemiddelde laptop als je er zware grafische toepassingen op zult draaien. Zelfs voor games heb je in principe geen dure videokaart nodig: alle nieuwe pc-games die je de komende drie à vier jaar koopt zullen nog draaien op een doorsnee nieuwe laptop van nu. Tegen het einde van die periode schurken ze wat dichter bij de absolute minimumvereisten aan, maar toch: ze draaien nog.