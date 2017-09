"Niet hetzelfde als een Orvalleke": net in Sydney en Arne zit al aan het bier (en probeert optreden in Opera House te fixen)

Door: redactie

22/09/17 - 19u00

Arne ontmoet Lukas, een Vlaming die in Sydney woont en werkt. Samen stappen ze af op het Opera House om een optreden te fixen. © rv.

video Arne Vanhaecke is officieel begonnen aan zijn Australisch avontuur. Missie? Binnen vier maanden een optreden geven in het Sydney Opera House. Nadat hij zijn serieuze jetlag heeft weggewerkt, gaat Arne voor het eerst busken in Sydney. Krijgt hij de Australiërs mee met zijn 'persoonlijke' muziek?

Vier maanden lang zal Arne in Australië rondtrekken met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Hij zal voor HLN.BE iedere dinsdag en vrijdag de vlog 'Arne Down Under' bijhouden.



