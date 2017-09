VIDEO: "Belgian chocolate?" Arne versiert luchthavenpersoneel met chocolade (en doodt de tijd met karaoke in Dubai)

Door: redactie

19/09/17 - 19u00

© Arne Vanhaecke.

video Vertrekken en aankomen kunnen ver uit elkaar liggen. Zeker als je van Brussel naar het verre Sydney wilt reizen, zoals onze Arne Vanhaecke. Het is daarbij ook heel belangrijk om het luchthavenpersoneel te vriend te houden, en hou doe je dat beter dan Belgische chocolade uit te delen? En die vervelende wachttijden tussen vluchten? Geen probleem voor Arne, hij heeft zo zijn manier om de tijd te doden...

Vier maanden lang zal Arne in Australië rondtrekken met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Hij zal voor HLN.BE iedere dinsdag en vrijdag de vlog 'Arne Down Under' bijhouden.



Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.