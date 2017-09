Door: redactie

Elke dinsdag en vrijdag kunnen jullie de nieuwste vlog van Arne bekijken op hln.be. © Pieter-Jan Luyten.

video Het is bijna zover, zondag vertrekt Arne Vanhaecke naar Australië. Vier maanden lang zal hij er rondtrekken met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Maar eerst moet hij nog het een en ander afronden hier in België. Tijd dus voor enkele laatste meetings, vreemde afscheidscadeau's van vrienden en een belangrijke tip van zijn lief.

Arne zal voor HLN.BE iedere dinsdag en vrijdag de vlog 'Arne Down Under' bijhouden.