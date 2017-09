"Amper vlees aan voor boer en slachthuis": sector klaagt over commerciële druk

STEVEN SWINNEN

14/09/17 - 05u00

© ThinkStock.

Het mag geen excuus zijn voor uitwassen zoals in Izegem, maar de commerciële druk op de slachthuizen is enorm volgens koepelorganisatie Febev. Nog geen 10% van de prijs van een steak gaat naar de slachter. Ook voor de boeren zit er amper vlees aan.

De veeboeren zijn overgeleverd aan het spel van vraag en aanbod en dat heeft uiteraard zijn gevolgen op de prijs die zij krijgen voor een karkas. De vraag naar vlees daalt volgens landbouwexpert Luc Busschaert terwijl het aanbod blijft stijgen. "Spanje is een grote speler op de exportmarkt, waar ook Azië en Zuid-Amerika sterk komen opzetten. Die internationalisering doet onze boeren pijn. Gemiddeld mogen we ervan uitgaan dat 10 tot 20% van de toegevoegde waarde op vlees voor de boeren bestemd is, maar dat kan dus wel wat schommelen. Alleen zitten ze nu wel op hun tandvlees." Ook uit een studie van de FOD Economie blijkt dat de runderboeren de voorbije jaren verlies maken als ze hun werkuren in rekening zouden brengen.

Voor slachthuis: 1,18 euro

De druk op de slachthuizen is de voorbije jaren toegenomen volgens de koepelvereniging Febev. "Er wordt gegoocheld met promo's en lage prijzen, maar dat gaat ten koste van het begin van de keten", zegt gedelegeerd bestuurder Michael Gore. "Door de grootdistributie en de ketens wordt de impact van ons op de prijs heel klein en het is de retailmarkt die de cijfers naar zijn hand zet." Volgens expert Busschaert lopen de slachthuizen ook met een eerder beperkte marge - nog geen tiende van de prijs is voor hen bestemd - niet zoveel risico als de kwekers. "Zij werken toch met langlopende contracten en zijn minder aan schommelingen onderhevig."



