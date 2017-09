"Romantische notie dat kleinere slachthuizen beter zijn voor dierenwelzijn"

Bewerkt door: IVI

13/09/17 - 15u45 Bron: Belga

Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn, is niet overtuigd van het voorstel van GAIA om een maximumgrens op te leggen in de slachthuizen. © belga.

"Er is geen recht evenredige relatie tussen de schaalgrootte van slachthuizen en dierenwelzijn". Dat zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in een reactie op de vraag van GAIA om per slachthuis een maximumgrens vast te leggen van hoeveel dieren er geslacht mogen worden. Maar "dat stemt misschien niet overeen met de romantische notie dat wanneer enkel in kleinere bedrijven geslacht wordt, dit beter is voor het dierenwelzijn."