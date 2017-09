"Vlaamse controles op dierenwelzijn zijn onwettig"

SPS

De controles op dierenwelzijn zijn in Vlaanderen juridisch niet correct geregeld. Dat heeft onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum gezegd in De Ochtend op Radio 1. Volgens hem heeft het werk van de dierenwelzijncontroleurs geen wettelijke basis en kunnen slachthuizen die gesloten worden omdat ze de regels overtreden, die sluiting heel makkelijk aanvechten. Maar dat klopt niet, zegt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Gisteren raakte een nieuw geval bekend van zware dierenmishandeling in een runderslachthuis in Izegem. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights toonde schokkende beelden, waarop Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts het slachthuis in Izegem liet sluiten.



Maar volgens onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum hebben de Vlaamse dierenwelzijninspecteurs, die slachthuizen controleren en desnoods sluiten, niet die bevoegdheid. Sanctorum: "In 2014 werd dierenwelzijn een Vlaamse en Waalse bevoegdheid (daarvoor was het federaal, nvdr). Wallonië heeft dat in 2014 meteen wettelijk gereld, maar Vlaanderen nog altijd niet. De inspecteurs die langsgaan bij slachthuizen moeten wettelijk gedekt worden, maar in Vlaanderen is dat dus niet het geval."



Volgens Sanctorum gebruiken dierenmishandelaars dat juridisch vacuüm om de sluiting van hun slachthuis aan te vechten bij de Raad van State.



Maar minister van Dierenwelzijn Ben Weyts betwist de claim van Sanctorum. "Wanneer een bevoegdheid wordt overgedragen, wordt impliciet ook de handhaving mee overgedragen", aldus Weyts.



Bovendien is net dat bevoegdheidselement eerder ook gebruikt door de advocaten van het slachthuis in Tielt, waar eerder dit jaar gelijkaardige beelden van dierenmishandeling zijn opgedoken. "De Raad van State is die argumentatie toen niet gevolgd", aldus Weyts in De Ochtend. De Vlaamse dierenwelzijninspecteurs werken volgens hem dus wel degelijk wettelijk.