Biefstuk bij Delhaize komt nog steeds van Verbist

Door: redactie

13/09/17 - 09u44 Bron: Eigen berichtgeving

© Belga / Thinkstock.

Winkelketen Delhaize schaart zich achter het protest van Animal Rights tegen de slachtpraktijken in Izegem. Daarom werd het contract met het slachthuis van de firma Verbist meteen stopgezet. Maar welke andere slachthuizen nemen de productie over? Het antwoord is nogal verrassend: die van Verbist zelf.