Slachthuis Izegem: dossiers bij parket, maar niet rond dierenwelzijn

Door: redactie

12/09/17 - 19u22 Bron: Belga

Het Verbist EEG slachthuis in Izegem. Wel dossiers bij het parket over voedselveiligheid en hygiëne, niet over dierenwelzijn. © belga.

Het parket van Ieper heeft een aantal dossiers liggen over het runderslachthuis van Izegem. "Het gaat daarbij om diverse inbreuken op administratief vlak, qua hygiëne... We hebben tot op heden weliswaar geen dossiers betreffende inbreuken op het dierenwelzijn", zegt parketwoordvoerder Johan Lescrauwaet.