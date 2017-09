Directie gesloten slachthuis reageert "geschokt", maar enkele uren eerder werden alle aantijgingen nog betwist

Door: Hans Verbeke

12/09/17 - 12u03 Bron: Eigen berichtgeving

© Hans Verbeke.

Louis Verbist, 73 en zaakvoerder van het intussen gesloten slachthuis in Izegem dat zijn naam draagt, zegt geschokt te zijn door de manier waarop runderen in bepaalde gevallen worden behandeld in zijn bedrijf. "Deze morgen om zes uur hebben we met grote verbazing de beelden bekeken die in ons bedrijf gemaakt werden met verborgen camera", zegt hij in een reactie. Nochtans had de man eerder alle aantijgingen betwist.

© Hans Verbeke. © Hans Verbeke. "Sommige van die beelden kunnen niet door de beugel en zijn ronduit shockerend. We zullen dan ook streng optreden en actie ondernemen zodat dergelijke zaken in de toekomst niet meer kunnen gebeuren. Binnen het convenant dat de minister met de sector heeft afgesloten, waren we sowieso al van plan om ons slachthuis tegen het einde van dit jaar te laten doorlichten."



"We zullen dat nu versnellen. Morgen al, komen mensen van de onderzoeksinstelling Thomas Moore naar hier om de doorlichting te starten. We hebben hen dat deze voormiddag expliciet gevraagd. Op basis van hun bevindingen zullen wij een actieplan opmaken met één doel: zo snel mogelijk weer operationeel worden met respect voor de runderen die hier geslacht worden."



Verbist zegt moeite te hebben met bepaalde van de beelden die vandaag werden vrijgegeven. "We weten dat het soms moeilijk is om dieren aan te sporen om het traject te doorlopen in ons bedrijf maar het aanporren moet op een meer respectvolle manier gebeuren, zoveel is duidelijk. Dergelijke praktijken zullen we niet meer toelaten in ons slachthuis."