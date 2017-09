VN organiseren voedselhulp voor 660.000 Cubanen na verwoestende orkaan Irma

KVDS

17/09/17

De grote baas van het Wereldvoedselprogramma van de VN ¿ David Beasley ¿ bezoekt Havana. © afp.

De Verenigde Naties zijn met een noodoperatie gestart om voedsel te bedelen aan 660.000 Cubanen die getroffen werden door de doortocht van orkaan Irma. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma. Het programma van 5,7 miljoen dollar moet minstens 4 maanden logistieke hulp bieden.

Het VN-Voedselagentschap wil voorrang geven aan kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Irma was een van de zwaarste stormen ooit in de Caraïben. In Cuba richtte hij een ravage aan, en minstens tien mensen kwamen er om het leven.