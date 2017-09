Voor het eerst in 300 jaar woont er helemaal niemand op Barbuda

© afp.

De drie laatste eeuwen woonden er altijd mensen op het Caribische eiland Barbuda. De verwoestende doortocht van orkaan Irma heeft daar een historisch einde aan gemaakt. Het paradijselijke Barbuda is vandaag onbewoonbaar: "De vernieling is totaal".

Ronald Sanders is de Amerikaanse ambassadeur van Antigua en Barbuda. Hij heeft het over een "humanitaire ramp". "Voor het eerst in 300 jaar woont er geen levende ziel meer op het eiland Barbuda", zegt hij. "De beschaving daar is gewoon van de kaart geveegd."



De eilandstaat Antigua en Barbuda ligt ten zuidoosten van Puerto Rico, waar de Atlantische Oceaan en de Caribische Zee elkaar raken. In 1981 werd Antigua en Barbuda een onafhankelijke staat binnen het Britse Gemenebest. Er wonen bijna 95.000 mensen, hoofdzakelijk - voor 97 procent - op Antigua. De belangrijkste bron van inkomsten is het toerisme, goed voor 60 procent van het bruto binnenlands product.



Evacuatie naar Antigua

Antigua werd redelijk gespaard door Irma, maar Barbuda kreeg de volle laag. Zowat alle infrastructuur en 95 procent van de huizen werden verwoest. Er viel ook minstens één dode. Zo'n 1.700 bewoners werden geëvacueerd naar Antigua. Een honderdtal anderen trok ook naar Antigua, op eigen houtje. Sanders zegt dat de eilandstaat gelukkig de nodige voorbereidingen had getroffen en voedsel had ingeslagen. Iedereen is nu veilig op Antigua en de kinderen kunnen er ook naar school. Maar ideaal zijn de omstandigheden niet.



Volgens de overheid zullen sommige inwoners van Barbuda op Antigua willen blijven, ook na de heropbouw van hun kleine eiland. Maar velen zullen willen terugkeren naar de grond waar hun voorvaderen begraven liggen. "Generaties hebben op dat eiland gewoond. Ze kennen niks anders. Hun toewijding voor het eiland is enorm groot. Ze hebben een sterk gevoel van identiteit", legt Sanders uit aan CNN.