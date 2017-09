Nog zeven Belgen wachten op evacuatie uit gebieden die door orkaan Irma werden getroffen

EB

14/09/17 - 19u04 Bron: Belga

Het Rode Kruis deelt voedselpakketten uit aan bewoners in de wijk Cay Bay op Sint Maarten. © anp.

Nog zeven Belgen wachten om geëvacueerd te worden uit de gebieden die door orkaan Irma zijn getroffen. Dat zegt Didier Vanderhasselt, de woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken.

Het gaat om zes personen op Sint-Maarten (één op het Nederlandse en vijf op het Franse deel) en één persoon op de Amerikaanse Maagdeneilanden.



Zij zijn niet in gevaar, maar konden vooral om organisatorische redenen nog niet vertrekken. "Het is soms moeilijk om op bepaalde plaatsen te geraken op een bepaald uur, want de logistieke omstandigheden zijn niet optimaal. Het gaat om duizenden en duizenden mensen en niet iedereen kan onmiddellijk geholpen worden", zegt Vanderhasselt.



Op het precieze aantal Belgen dat wel geëvacueerd werd, heeft de FOD Buitenlandse Zaken geen zicht, maar het gaat zeker om "tientallen". "Een aantal onder hen zijn op eigen kracht kunnen vertrekken, anderen dankzij de hulp van de EU-partners of van hun werkgever. Het is een heel verscheiden beeld", aldus Vanderhasselt.



Er gebeurden evacuaties via alle partnerlanden: het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk en Nederland. Met de landgenoten die nog wachten op hun evacuatie, houdt de FOD Buitenlandse Zaken continu contact tot ze effectief kunnen vertrekken, klinkt het nog.