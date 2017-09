Acht bejaarden bezwijken onder hitte in rusthuis Florida dat dagenlang zonder stroom zat

Bewerkt door: ib

Patiënten worden uit het rusthuis in de Hollywood Hills in Florida geëvacueerd. © photo news.

Acht mensen die in een rusthuis in Florida verbleven, zijn daar om het leven gekomen omdat het rusthuis na de passage van orkaan Irma dagenlang zonder stroom zat. Dat maken de autoriteiten vandaag bekend.

De slachtoffers waren tussen 71 en 99 jaar en verbleven in een rusthuis in Hollywood, in het zuidoosten van Florida. In totaal werden ongeveer 120 inwoners van de residentie geëvacueerd. Burgemeester Barbara Sharief gaat ervan uit dat deze mensen het slachtoffer zijn geworden van de hitte. Door Irma zaten verschillende delen van de staat dagenlang zonder stroom. Hierdoor werkte de airconditioning niet.



Strafrechtelijk onderzoek

Er wordt een strafrechtelijk onderzoek gevoerd naar de overlijdens, zei Tomas Sanchez, hoofd van de politie van Hollywood, tijdens een persconferentie.



Als de overlijdens als orkaangerelateerd worden erkend dan komt het aantal dodelijke slachtoffers van Irma in totaal op 56, waarvan 19 doden in de Verenigde Staten en 40 in de Caraïben.