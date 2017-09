44 miljoen dollar voor slachtoffers orkanen dankzij benefietavond

Door: redactie

De grootschalige benefietavond "Hand in Hand" die gisterenavond in de Verenigde Staten op bijna alle televisiezenders en via sociale media werd uitgezonden, heeft tot nu toe 44 miljoen dollar opgebracht. Initieel was de benefietavond georganiseerd om de slachtoffers van orkaan Harvey te steunen. Maar door de ravage aangericht door orkaan Irma zullen ook de slachtoffers van deze natuurramp kunnen rekenen op een deel van de koek.

Aan de show, die een uur duurde, namen onder meer Al Pacino, Robert De Niro, Leonardo Di Caprio en Julia Roberts deel. Tot nu toe werd 44 miljoen dollar binnengehaald, maar giften zijn nog steeds welkom, klinkt het.



Naast de benefietavond vindt op 22 september een benefietconcert plaats in Austin, de hoofdstad van Texas. Daar komen onder meer Willie Nelson, Paul Simon en Bonnie Raitt optreden.



In 2005 bracht "Shelter From the Storm", het benefiet naar aanleiding voor orkaan Katrina, 30 miljoen dollar op. Toen vielen er meer dan 1.800 doden in de wijde omgeving van New Orleans.



Dodelijk orkanen

Orkaan Harvey, die later werd afgezwakt tot een tropische storm, kostte aan meer dan 70 mensen het leven in Texas. De dodentol van de doortocht van Irma in Florida, Georgia en South-Carolina ligt al op meer dan 40.