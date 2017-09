Vijf doden in rusthuis Florida na stroompanne door Irma

Bewerkt door: LB

orkaan Irma In een rusthuis in Florida zijn vijf doden gevallen nadat orkaan Irma er de stroom deed uitvallen. Het rusthuis werd deze ochtend geëvacueerd. In de VS zitten nog naar schatting tien miljoen mensen zonder elektriciteit in de nasleep van Irma.