Man opgepakt die peuter 's nachts liet buiten staan tijdens orkaan Irma

13/09/17 - 11u25 Bron: ANP

Een vrouw reageert op de verwoesting die orkaan Irma aan haar woning aanrichtte. © reuters.

De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een peuter buiten liet staan terwijl de storm Irma naderde. De verdachte uit het noorden van Florida was vermoedelijk onder invloed van drank of drugs, berichten lokale media. Hij vergat daardoor mogelijk waar het kind was gebleven.

De moeder van het meisje belde zondagavond laat de hulpdiensten omdat haar kind was verdwenen. Een voorbijganger vond het negentien maanden oude meisje de volgende ochtend in de tuin van een nabijgelegen woning in de plaats Jasper. Een zoektocht door de politie had eerder niets opgeleverd.



De peuter had volgens de lokale sheriff de hele nacht doorgebracht in de wind en regen. Het kind zag letterlijk blauw van de kou en is overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten arresteerden daarop de 36-jarige man, naar verluidt de vader, op verdenking van kindermishandeling.