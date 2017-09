Plunderaars Sint Maarten op vrije voeten wegens te weinig cellen

Caspar Naber

Door cellentekort op het door de orkaan Irma geteisterde Sint Maarten heeft de politie een onbekend aantal plunderaars moeten laten gaan die waren opgepakt. Het gaat om personen die geen zeer ernstige feiten hebben gepleegd, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Plunderaars die zich vrijwillig melden, kunnen helpen bij de wederopbouw Openbaar Ministerie Sint Maarten Militairen en politie-eenheden op het Nederldse deel van het eiland Sint Maarten maakten de afgelopen dagen volgens haar een einde aan grootschalige plunderingen. Daarbij werd een onbekend aantal personen aangehouden. "Vanwege een gebrek aan detentiecapaciteit zijn personen die geen zeer ernstige feiten hadden gepleegd heengezonden. De gegevens zijn vastgelegd en worden op een later moment beoordeeld", zo meldt het OM Sint Maarten.



Het heenzenden van de plunderaars gebeurde zonder overleg met het Openbaar Ministerie in de hoofdstad Philipsburg. Vanaf vandaag gebeurt dat niet meer, zegt justitie. Verdachten komen alleen nog op vrije voeten als daarover afstemming is bereikt. Het OM heeft daarover naar eigen zeggen contact gehad met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat is gevestigd op Curaçao en verzorgt de rechtspraak op de eilanden.



Zodra de omstandigheden het weer toelaten, komen er snelrechtzittingen om plunderaars en geweldplegers voor de rechter te brengen. Dat gebeurt volgens justitie ook met opgepakte plunderaars die wél in de cel belandden. Het OM gaat onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tegen hen eisen.

Name and shame Een gecombineerd politieteam verzamelde de afgelopen dagen veel informatie en beeldmateriaal van plunderingen. De foto's van de verdachten worden online gezet zodra het internet weer actief is. Justitie gaat bewoners van het eiland vragen actief te helpen bij de identificatie van verdachten.



Burgers kunnen op de website hun hulp aanbieden en gegevens over plunderaars uploaden. Tevens kunnen zij informatie over personen op de getoonde afbeeldingen doorgeven via internet.



Justitie moedigt nog niet opgepakte plunderaars aan zich vrijwillig te melden. Na beoordeling van de door hen gepleegde feiten kunnen ze helpen bij de wederopbouw op Sint Maarten. Ook dit geldt uitsluitend voor wie die geen zeer ernstige feiten pleegden, zegt het OM.