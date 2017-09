Nog 16 miljoen mensen in Florida en Georgia zonder stroom na orkaan Irma

kv

12/09/17 - 19u14 Bron: Belga

Beschadigde huizen na de passage van Irma in Vilano Beach, Florida. © reuters.

In de Amerikaanse staat Florida zitten na de doortocht van orkaan Irma vijftien miljoen mensen zonder elektriciteit, in buurstaat Georgia zijn dat er bijna één miljoen. Dat schrijft de Amerikaanse krant USA Today dinsdag.

"De eerste schattingen tonen aan dat 25 procent van de huizen in Keys vernield zijn en 60 procent beschadigd. Over het algemeen werden alle huizen in Keys op de één of andere manier getroffen." Federaal Planbureau voor Rampenbestrijding

Voor het Departement Binnenlandse Veiligheid is het herstellen van de stroomvoorziening prioritair, nu de regio bekomt van de doortocht van de allesvernietigende orkaan. "Ik vraag iedereen om geduld te hebben, dit gaat tijd nodig hebben", zegt Christopher Krebs van het ministerie vandaag. "In sommige gevallen zal het om heropbouw gaan."



De gouverneur van Florida, Rick Scott, verklaart dat zo'n één miljoen mensen vanochtend opnieuw over stroom beschikten. Maar zestig procent van de klanten zit nog steeds zonder, zegt hij.



Op de archipel Florida Keys vernielde Irma een vierde van de huizen, zo luidde het vandaag in een eerste schatting van het Federaal Bureau voor Rampenbestrijding (FEMA). "De eerste schattingen (...) tonen aan dat 25 procent van de huizen in Keys vernield zijn en 60 procent beschadigd", zegt FEMA-topman Brock Long. "Over het algemeen werden alle huizen in Keys op de één of andere manier getroffen", voegt hij eraan toe.