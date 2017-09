Franse president Macron start crisisbezoek in Antillen

KVE

12/09/17 - 13u45 Bron: Belga

De Franse president Macron bij zijn aankomst op het eiland Guadeloupe. © reuters.

De Franse president Emmanuel Macron is op het Franse eiland Guadeloupe aangekomen voor een crisisbezoek aan de Antillen na de verwoestende doortocht van de orkaan Irma in het gebied. Macron zal zich naar de verwoeste eilanden Sint-Maarten (dat deels Nederlands is) en Saint-Barthélemy begeven, en zal praten met slachtoffers.