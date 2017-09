Nederlandse koning ziet "overal vernieling en ontreddering" op Sint Maarten

jv

De Nederlandse koning Willem-Alexander is diep onder de indruk van de schade die orkaan Irma heeft veroorzaakt op het Frans-Nederlandse eiland Sint Maarten. "Dit tart al het voorstellingsvermogen. Dit heb ik nog nooit gezien, overal waar je kijkt zie je vernieling en ontreddering. Het gaat alle verbeelding te boven."

Het Nederlandse staatshoofd is op Sint Maarten om de situatie ter plekke te bekijken. Samen met minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksituaties Ronald Plasterk bracht de koning een bezoek aan de luchthaven en maakte een rondrit over het eiland.



"Dit heb ik nog nooit gezien. Ik heb behoorlijk wat natuurgeweld en oorlogsgeweld gezien. Tegelijkertijd zie je ook mensen die schouder aan schouder het eiland weer opbouwen. Maar ja, waar begin je op zo'n moment? Het was heel nuttig om zelf te zien hoe de storm heeft huisgehouden."



Willem-Alexander, toen nog prins, bracht na orkaan Luis in 1995 ook een bezoek aan Sint Maarten.