Minstens vier doden in Georgia en South Carolina na doortocht Irma

12/09/17 - 05u05 Bron: Belga

Een boom is op een huis gevallen in Atlanta, Georgia. © reuters.

video De tot een tropische storm verzwakte orkaan Irma, die het zuidoosten van de Verenigde Staten teistert, heeft in de staat Georgia minstens drie doden gemaakt, terwijl ook in South Carolina al een overlijden aan de storm wordt toegeschreven. Daarmee komt de dodentol van Irma op 43. Dat melden Amerikaanse media. De tropische storm zet intussen zijn noordnoordwestelijke koers verder en zal vandaag Alabama bereiken.

Hurricane Irma is currently tearing through Florida. Here's a video showing the strength of the winds.. pic.twitter.com/tsKcdnVfcQ

Irma bereikte maandagavond (lokale tijd) de staat Georgia, waar vooral langs de kust ruim 540.000 mensen het bevel tot evacuatie hadden gekregen. Het centrum van de storm bevond zich volgens het National Hurricane Center om 20 uur lokale tijd (2 uur Belgische tijd) op iets minder dan 200 kilometer ten zuiden van de stad Atlanta.



Vier doden

In de staat Georgia zouden al drie doden zijn gevallen door Irma: in het zuidwesten werd een 62-jarige man onder puin op zijn dak gevonden, in de buurt van Atlanta kwam een vijftiger om toen een boom op zijn huis viel en een vrouw stierf toen haar auto geplet werd door een omvallende boom.



In South Carolina, dat ook te kampen heeft met zwaar stormweer en overstromingen en waar de autoriteiten waarschuwen voor tornado's, is ook één dode te betreuren. Een 57-jarige man werd eveneens geplet door een omvallende boom in Calhoun Falls.



Orkaan

Irma kwam zondagavond aan land in Florida, als een orkaan van categorie 2. Door de storm kwamen maandag talrijke straten onder water te staan, werden bomen, lantaarnpalen en kranen omvergeblazen en zitten miljoenen gezinnen zonder stroom.



Zondag raasde Irma als een orkaan van categorie 4 nog over de eilandengroep Florida Keys. In een mededeling waarschuwt het Witte Huis er maandagavond voor dat Florida Keys nog weken van het vasteland afgesneden zou kunnen zijn. Onder meer de structurele integriteit van de bruggen moet grondig gecontroleerd worden.



Irma zet nu haar weg voort in noordnoordwestelijke richting en zal dinsdagochtend lokale tijd Alabama bereiken.