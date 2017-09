Irma legt opnames van 'The Walking Dead' plat

Bewerkt door: ib

12/09/17 - Bron: ANP/BuzzE

Acteur Jeffrey Dean Morgan in Madrid voor een promotour van 'The Walking Dead'. © epa.

Tropische storm Irma is aangekomen in de Amerikaanse staat Georgia, waar veel televisieprogramma's en films worden opgenomen. Een flink aantal producties is uit voorzorg stilgelegd. Onder meer bij The Walking Dead, dat even ten zuiden van Atlanta wordt opgenomen, zijn de opnames gestaakt.