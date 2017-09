Orkaan Irma: België maakt 1 miljoen euro noodhulp vrij

SVM

Ons land maakt 1 miljoen euro humanitaire hulp vrij voor de heropbouw van de Caraïbische eilanden na de doortocht van orkaan Irma. Dat meldt Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie is er op dit moment "geen enkele aanwijzing" dat er Belgen bij de slachtoffers zijn. De ambassade in Havana en het consulaat-generaal in Atlanta volgen de situatie nauwgezet op.

Ook het Belgische Rode Kruis heeft al middelen vrijgemaakt voor Antigua en Barbuda via het Disaster Relief Emergency Fonds van het Internationale Rode Kruis. Ons land draagt daar 600.000 euro aan bij.



Volgens minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zijn er op dit moment nog veertien landgenoten die de getroffen eilanden willen verlaten. De minister benadrukt wel dat de veiligheidssituatie op een aantal eiland verbeterd is en dat België in contact blijft met de geblokkeerde landgenoten. Ook Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de contactgegevens van de Belgen in de regio.

