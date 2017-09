Tesla laat batterijen langer meegaan om bestuurders te helpen bij vlucht voor Irma

KVE

De Amerikaanse producent van elektrische wagens Tesla heeft vanop afstand extra batterijcapaciteit vrijgegeven, zodat mensen in Florida die op de vlucht waren voor orkaan Irma, een 50-tal kilometer verder konden rijden zonder de batterijen te moeten opladen.

De batterijen van de modellen S en X zijn normaal beperkt tot 60 kWh, maar Tesla breidde hun capaciteit uit tot 75 kWh. Daardoor konden automobilisten tot 370 kilometer rijden alvorens de batterij te moeten opladen, bijna 50 kilometer meer dan normaal.



De capaciteitsuitbreiding is tijdelijk, want normaal moet er 4.500 tot 9.000 dollar voor worden betaald.



Hoewel velen Tesla feliciteerden voor de geste, kwam er ook kritiek op het feit dat Tesla vanop afstand kon ingrijpen in de wagens van zijn klanten.