"290 miljard dollar schade na Irma en Harvey"

11/09/17 - 06u59 Bron: Belga

© ap.

De economische schade na de doortocht van orkanen Irma, die sinds gisteren Florida teistert, en Harvey, die zware overstromingen veroorzaakte in Texas, wordt geschat op ongeveer 290 miljard dollar (241 miljard euro), of 1,5 procent van het bbp van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een raming van het commerciële meteorologische bedrijf AccuWeather.

Volgens AccuWeather is Harvey de duurste meteorologische ramp in de geschiedenis van de VS. Het bedrijf raamt de economische schade op 190 miljard dollar en houdt daarbij onder meer rekening met bedrijfsonderbrekingen, hogere werkloosheid gedurende meerdere maanden, schade aan infrastructuur en gebouwen, oogstverliezen en hogere brandstofprijzen.



"De ramingen voor Irma lopen op tot ongeveer 100 miljard dollar", zegt CEO Joel N. Myers. Alles samen gaat het om 1,5 procent van het bbp, wat de verwachte economische groei in de VS tussen midden augustus en het einde van het jaar teniet zou doen.



Orkaan Irma, afgezwakt tot categorie 2, raast intussen nog steeds boven Florida en dreef iets meer oostwaarts dan aanvankelijk voorspeld. De staat aan de Amerikaanse oostkust heeft volgens het nationaal orkaancentrum (NHC) nu te kampen met hevige regenval (tot wel 38 centimeter) en krachtige aanhoudende windsnelheden van 165 kilometer per uur, met windstoten tot 229 kilometer per uur.



Natuurramp

Het NHC waarschuwt dan ook voor stortvloeden en modderstromen in het zog van Irma, die in noordelijke richting langs de oostkust raast. Onder meer in Miami en Key West werd al veel schade gemeld. In de hele staat zaten ook 2 miljoen gezinnen zonder elektriciteit nadat elektriciteitskabels waren gebroken.



Amerikaans president Donald Trump heeft al gezegd Florida te zullen bezoeken zodra dat mogelijk is en prees ook de coördinatie van de rampenbestrijding. Hij erkende Irma ook al als natuurramp. Op vragen van journalisten weigerde hij echter een bedrag op de schade van de orkaan te plakken. "Op dit moment zijn we bezorgd om mensenlevens, niet om de kosten."



Volgens Amerikaanse media werden al meer dan twintig sterfgevallen aan Irma gelinkt, maar een officiële balans is er niet.