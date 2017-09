Antwerpse zussen zitten vast op Maagdeneilanden: "We hebben wel eten, maar voor hoelang nog?"

Door: redactie

Olivia en Elsa Fonseca © RV.

De Antwerps-Caraïbische Olivia en Elsa Fonseca hebben de doortocht van orkaan Irma op de Maagdeneilanden gelukkig overleefd. Sinds woensdag zitten ze vast in een huis van vrienden en al wat ze willen is terugkeren naar huis. De meisjes hebben Buitenlandse Zaken gecontacteerd over een eventuele evacuatie, maar krijgen voorlopig geen hulp.