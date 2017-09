Al meer dan 12.000 vluchten afgeschaft door orkaan Irma

Bewerkt door: ib

Door orkaan Irma zijn wereldwijd al meer dan 12.000 vluchten afgeschaft. Alleen al in de Amerikaanse staat Florida, waar de orkaan zondag aan land kwam, gaat het om ruim 9.000 geschrapte vluchten, onder meer op de luchthavens van Miami, Orlando en Tampa. Daarnaast werden ook heel wat intercontinentale vluchten afgeschaft. Dat melden lokale media.

Irma, afgezwakt tot categorie 2, kwam gisteren in de buurt van Naples aan land. In de kuststad is het waterpeil aanzienlijk gestegen, met meer dan twee meter in anderhalf uur, zegt het nationaal orkaancentrum (NHC). Er werden ook windstoten tot 229 kilometer per uur waargenomen. Het NHC waarschuwt dan ook voor stormvloeden in het zog van Irma, die in noordelijke richting langs de westkust raast.



Onder meer in Miami en Key West wordt al veel schade gemeld. Op sociale media verschijnen beelden van overstroomde straten en is ook een hijskraan die door de kracht van de wind ronddraait.