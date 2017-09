Twee lichamen aangespoeld: dodental Sint-Maarten opgelopen naar vier

Bewerkt door: ADN

10/09/17 - 17u48 Bron: Belga

Sint-Maarten afgelopen woensdag. © reuters.

Orkaan Irma Het dodental als gevolg van de orkaan Irma is opgelopen naar vier. Op Sint-Maarten zijn twee doden aangespoeld. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Dat zei de Nederlandse premier Mark Rutte vandaag na overleg van de meest betrokken ministers over de situatie op de Bovenwindse eilanden.



Eerder waren er al twee dodelijke slachtoffers geteld en elf ernstig gewonden.



De veiligheid op Sint-Maarten lijkt iets te verbeteren. "De situatie is verbeterd, maar nog fragiel", aldus Rutte. Er is de afgelopen dagen geplunderd op het eiland. Ook waren er overvallen.



Vandaag moeten er 392 militairen op het eiland zijn. Zij zorgen voor veiligheid en verdelen hulpgoederen. Daar komen er morgen nog eens 44 bij. Verder vertrekken dan ook nog 120 militairen uit Nederland zodat er uiteindelijk zo'n 550 militairen op Sint-Maarten zijn.