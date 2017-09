"Meer dan 100 gevangenen ontsnapt uit gevangenis na doorkomst orkaan Irma"

Door: ADN

10/09/17 - 10u42

De schade op de Britse Maagdeneilanden is groot. © ap.

Meer dan 100 gevangenen zouden ontsnapt zijn uit de gevangenis op het eiland Tortola in de Britse Maagdeneilanden nadat het gebouw deels vernield werd door orkaan Irma.

In totaal zouden er zo'n 200 gedetineerden in de gevangenis op Tortola gevestigd zijn. Vermoed wordt dat zeker 120 gedetineerden het op een lopen hebben gezet nadat een deel van het gevangenisgebouw zwaar beschadigd raakte, melden bronnen aan Sky News.



De materiële schade op de Britse Maagdeneilanden is enorm na de doortocht van orkaan Irma, meldt de plaatselijke politie. In de Britse overzeese gebieden zijn ook minstens zes doden gevallen, zo liet de plaatselijke overheid gisteren al weten. Vijf doden vielen er op de Britse Maagdeneilanden, één in de archipel van Anguilla.