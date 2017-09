Cuba blijft achter met spoor van vernieling na doortocht Irma

SPS

Het pad dat de orkaan Irma gisteren langs de noordkust van Cuba volgde, is vol verwoestingen achtergebleven. Het water in de Golf van Mexico werd hoog opgezweept en spoelde tot ver in de straten van de hoofdstad Havana. Langs honderden kilometers kust drong het zeewater het land binnen.