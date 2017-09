Irma mogelijk bij meest verwoestende en dodelijke orkanen die Keys altijd al teisterden

In 1935 werd een volgepakte trein met elf wagons gewoon weggeblazen. © rv.

Orkanen zijn de Keys in Florida helaas niet vreemd. De eilandengroep kreeg er al heel wat te verwerken, met vaak verwoestende en zelfs dodelijke kracht. Het is bang afwachten hoe destructief Irma er nu zal toeslaan. De orkaan zal sowieso de ergste zijn sinds de doortocht van Georges in 1998, en mogelijk nog erger. "Nergens op de Keys is het veilig", waarschuwen meteorologen.

De kracht van Irma is inmiddels weer die van categorie vier met rukwinden tot meer dan 200 km per uur. Het traject van Irma is wel gewijzigd naar meer westelijke richting, waardoor plots de westkust letterlijk in het oog van de storm komt en de oostkust wat meer gespaard zou worden. De orkaan gaat in de VS aan land ter hoogte van de Keys, de eilandengroep in het zuiden van Florida.



82 jaar geleden vond op de Keys de grootste catastrofe plaats met de doortocht van de Labor Day-orkaan in 1935. Dat is sinds het begin van de metingen nog altijd de krachtigste orkaan ooit die de VS teisterde. Rukwinden die geschat werden op meer dan 320 km per uur kwamen eerst in Craig Key aan land. Volgens een schatting vielen er 485 doden. Onder hen 250 veteranen uit een werkkamp die nieuwe snelwegbruggen aan het bouwen waren. Een monument in Islamorada gedenkt de meer dan 400 doden.



De Labor Day-orkaan betekende ook de doodsteek voor de verlenging van het treinspoor langs de oostkust naar de Keys. Toen die in 1912 in gebruik werd genomen, was het de enige manier om via land naar Key West te reizen. De spoorlijn overleefde de Great Miami-orkaan in 1926, die op het vasteland 200 mensen doodde, en de tornado van 1919, die meer dan 800 doden maakte en schepen deed zinken voor de kust. Maar de Labor Day-orkaan van 1935 was er te veel aan. Sporen werden weggerukt en een trein met elf wagons vol geëvacueerden werd letterlijk omvergeblazen. Na die ramp werden de beroemde snelwegen naar Key West gebouwd.



Ook in 1945 was het prijs, met een tornado die eerst Key Largo trof. Honderden woningen werden verwoest, vier mensen kwamen om. Vanaf 1950 kregen de orkanen een naam. Donna (1960) ging erg verwoestend tekeer met vele overstromingen, net als Betsy vijf jaar later, die veel schade berokkende aan de US1-snelweg. Er vielen toen vijf doden in de hele staat.



De jaren 70 en 80 van vorige eeuw waren iets rustiger. In 1992 was er orkaan Andrew die inwoners van de Keys zonder stroom zette. Ook Georges (1998) deed de elektriciteit uitvallen op de eilanden, op sommige plaatsen zelfs wekenlang. Honderden huizen stonden onder water. Een zwaar tornadojaar was 2005. Wilma was toen verantwoordelijk voor de laatste verplichte evacuatie op de Keys tot nu met Irma.