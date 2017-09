Florida zet zich schrap voor Irma: golven van 4,5 meter hoog en bakken regen

kv

10/09/17 - 02u38 Bron: ANP, Reuters, CBS News, The Guardian, Belga

De skyline van Miami aan de vooravond van de komst van orkaan Irma. © reuters.

ORKAAN IRMA Orkaan Irma is 145 kilometer verwijderd van Key West in Florida, maar de Amerikaanse staat ziet wel al de eerste uitlopers van de wervelstorm die volgens voorspellingen in kracht zal toenemen. Momenteel gaat de storm gepaard met windsnelheden tot 205 kilometer per uur, zo meldt het National Hurricane Center.

Miljoenen mensen op de vlucht Door de hevige regenval en windstoten zitten al meer dan 190.000 huishoudens zonder stroom. Dat heeft energiebedrijf FPL meegedeeld. Experts verwachten dat als de storm op zijn hoogtepunt is in de loop van zondag er miljoenen mensen zonder stroom zullen zitten.



Zo'n 70.000 mensen zijn ondergedoken in honderden schuilplaatsen die de staat heeft opengesteld. Veel centra staan ook toe dat mensen hun huisdieren meebrengen. Ruim zes miljoen inwoners zijn opgedragen om elders onderdak te vinden.



Gouverneur Rick Scott zei tijdens zijn persconferentie, die live werd uitgezonden op televisie, dat het voor de mensen die nog in Florida waren, te laat was om de staat nog te ontvluchten en riep hen op om zich goed te verschuilen. "Je staat er nu alleen voor," aldus Scott. HURRICANE FORCE WINDS ARE COMING!!! These are some last minute safety tips to try & keep you safe! #Irma #FLkeys #flwx #HurricaneSafety pic.twitter.com/sK9ATekwGg — NWS Key West (@NWSKeyWest)