Irma nadert Florida en neemt weer toe in kracht

10/09/17 - 02u38 Bron: ANP, Reuters, CBS News, The Guardian

De skyline van Miami aan de vooravond van de komst van orkaan Irma. © reuters.

ORKAAN IRMA Orkaan Irma is 175 kilometer verwijderd van Key West in Florida, maar de Amerikaanse staat merkt al wel de gevolgen van de wervelstorm die volgens voorspellingen in kracht zal toenemen. Momenteel gaat de storm gepaard met windsnelheden tot 205 kilometer per uur, zo meldt het National Hurricane Center.

Miljoenen mensen op de vlucht Gouverneur Rick Scott meldt dat tienduizenden mensen zonder stroom zitten in Florida, waar de wind in het zuiden ondertussen toeneemt. Op beelden van CNN is te zien hoe hijskranen in Miami door de wind ronddraaien.



Zo'n 70.000 mensen zijn ondergedoken in honderden schuilplaatsen die de staat heeft opengesteld. Ruim zes miljoen inwoners zijn opgedragen om elders onderdak te vinden.