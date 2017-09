Florida merkt eerste gevolgen Irma

kv

10/09/17 - 02u38 Bron: ANP, Reuters

De skyline van Miami aan de vooravond van de komst van orkaan Irma. © reuters.

Orkaan Irma is 175 kilometer verwijderd van Key West in Florida, maar de Amerikaanse staat merkt al wel de gevolgen van de wervelstorm die volgens voorspellingen in kracht zal toenemen. Momenteel gaat de storm gepaard met windsnelheden van 195 kilometer per uur, zo meldt het National Hurricane Center.