Al drie doden bij verkeersongevallen in Florida door orkaan Irma: "Als je nog hier bent, ga naar binnen en blijf weg van de ramen"

video Het oog van de orkaan Irma heeft zondagochtend plaatselijke tijd het uiterste zuiden van de Amerikaanse staat Florida bereikt. Met windsnelheden tot 215 km/uur zette Irma voet aan land op de eilandengroep Florida Keys. Dat meldt het Amerikaanse National Weather Service (NWS). Drie mensen zijn al om het leven gekomen. Volgens televisiezender ABC vielen de slachtoffers bij door de orkaan veroorzaakte verkeersongevallen.

Miljoenen mensen op de vlucht Door de hevige regenval en windstoten zitten al meer dan 190.000 huishoudens zonder stroom. Dat heeft energiebedrijf FPL meegedeeld. Experts verwachten dat als de storm op zijn hoogtepunt is in de loop van zondag er miljoenen mensen zonder stroom zullen zitten.



Zo'n 70.000 mensen zijn ondergedoken in honderden schuilplaatsen die de staat heeft opengesteld. Veel centra staan ook toe dat mensen hun huisdieren meebrengen. Ruim zes miljoen inwoners zijn opgedragen om elders onderdak te vinden.



Gouverneur Rick Scott zei tijdens zijn persconferentie, die live werd uitgezonden op televisie, dat het voor de mensen die nog in Florida waren, te laat was om de staat nog te ontvluchten en riep hen op om zich goed te verschuilen. "Je staat er nu alleen voor," aldus Scott.



Ondertussen laat Buitenlandse Zaken weten dat Belgen die in de problemen zijn geraakt naar aanleiding van orkaan Irma contact kunnen opnemen via het nummer +32 2 501 81 11.



HURRICANE FORCE WINDS ARE COMING!!! These are some last minute safety tips to try & keep you safe! #Irma #FLkeys #flwx #HurricaneSafety pic.twitter.com/sK9ATekwGg — NWS Key West (@NWSKeyWest)

Grootste evacuatie ooit De ordediensten in Florida riepen alle 6 miljoen inwoners van het zuiden van de staat, meer dan een kwart van de totale bevolking, op om hun huizen dringend te verlaten. De gouverneur van Florida, Rick Scott, riep alle inwoners op hun bezittingen in te pakken en hun woningen te verlaten. Scott bestempelde Irma als "de gevaarlijkste en grootste storm die Florida ooit heeft gekend".



Vooral de inwoners van de kustgebieden lopen gevaar door de verwachte overstromingen. "Niets is belangrijker dan de veiligheid van de bevolking", voegde president Donald Trump er aan toe. Hij dringt er via Twitter op aan dat de bevolking de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet opvolgen. Ook Mar-Lago, Trumps buitenverblijf in Florida valt binnen het evacuatiegebied.



In Florida wonen meer dan 20 miljoen mensen. Verwacht wordt dat de schade daar kan oplopen tot 135 miljard of zelfs 200 miljard dollar.



Ook een groot deel van de inwoners in de naburige staat Georgia moeten hun woning verlaten. De reddingsdiensten kunnen geen hulp bieden tijdens de storm, waarschuwde Scott. "Dit is een catastrofale storm die we nooit eerder in onze staat hebben meegemaakt. We kunnen uw huis heropbouwen, maar niet uw leven."