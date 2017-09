Ook gevolgen voor Belgische toeristen: TUI stelt vlucht naar Miami uit, Thomas Cook schrapt rondreis op Cuba

EB

9/09/17 - 17u41 Bron: Belga

Reizigers checken de aankondigingsborden op de luchthaven van Miami. © ap.

De doortocht van meerdere orkanen door het Caribische gebied heeft ook gevolgen voor de Belgische toeristen. Zo moet TUI Fly zijn vlucht van Miami naar Brussel noodgedwongen uitstellen van zaterdag tot dinsdag. Thomas Cook schrapt een rondreis door Cuba.

Omdat de luchthaven van Miami vandaag gesloten is vroeg TUI Fly om uitzonderlijk te mogen uitwijken naar Orlando Sanford, maar dat werd geweigerd. Ook die luchthaven heeft intussen immers de deuren gesloten. De terugvlucht naar België zal ten vroegste dinsdag worden uitgevoerd vanuit Orlando. TUI doet naar eigen zeggen al het mogelijke om de reizigers ter plaatse op te vangen.



Thomas Cook en submerk Neckermann laten weten dat de reizigers in Florida werden ondergebracht in hotels die zich verder weg van het pad van de orkaan bevinden. Wie de komende week nog moet vertrekken kreeg de kans die trip uit te stellen of te annuleren. Volgens Thomas Cook gingen de meeste reizigers op dat aanbod in.



Ook wie tussen nu en 17 september afreist naar Cuba met Thomas Cook of Neckermann kan die reis kosteloos annuleren of wijzigen. De geplande rondreis van 12 september wordt geannuleerd.