Vlaamse Jozefien (23) zet zich schrap voor doortocht tweede orkaan in paar dagen

Door: Didier Verbaere

9/09/17 - 16u07 Bron: Eigen berichtgeving

© Facebook.

video Nadat orkaan Irma het appartement van Jozefien Denooze (23) uit het Oost-Vlaamse Wetteren op Sint Maarten had verwoest, zet de jonge sportleraar zich schrap voor de doortocht van alweer een nieuwe orkaan José.

"Het was verschrikkelijk en ons appartement is volledig verwoest. We konden gelukkig tijdig schuilen in de logeerkamer en nadien bij vrienden terecht. Momenteel (lokale tijd 8.45 uur) maken we ons op voor de doortocht van José."



"Die wordt om 12 uur (Belgische tijd 18 uur) verwacht. We gaan dan onderdak zoeken in een schuilkelder maar willen liefst zo snel mogelijk naar huis", weet Jozefien Denooze vanop Sint-Maarten.