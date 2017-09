Belgen zitten vast op Sint Maarten na orkaan: "Wij willen hier snel weg"

Door: Didier Verbaere

video Nadat orkaan Irma het appartement van Jozefien Denooze (23) uit het Oost-Vlaamse Wetteren op Sint Maarten had verwoest, zet de jonge sportleraar zich schrap voor de doortocht van alweer een nieuwe orkaan José.

Belgen willen weg uit orkaangebied

Verschillende Belgen proberen weg te raken uit het orkaangebied. Naast Jozefien zit er nog een andere familie vast op Sint-Maarten. Zeker met de nieuwe orkaan José in aantocht willen de Belgen geëvacueerd worden, maar voorlopig horen ze maar weinig van Buitenlandse Zaken, weet VTM NIEUWS.



"We proberen van het eiland te komen, aangezien we schrik krijgen van plunderaars, keep you posted." Dat was het laatste bericht dat Carine Van den hemel van haar dochter Genja hoorde. Die woont met haar man en twee kinderen op Sint-Maarten. Ze hebben kunnen laten weten dat ze ongedeerd zijn, maar sindsdien radiostilte. Carine belde en mailde al verschillende keren naar Buitenlandse Zaken, maar een evacuatie lijkt nog veraf.



België werkt samen met de buurlanden

België werkt samen met Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk om landgenoten bij te staan die worden getroffen door orkaan Irma. Dat laat Buitenlandse Zaken weten. Buitenlandse Zaken kreeg naar eigen zeggen al verschillende ongeruste oproepen op de noodnummers. Via de account @BelgiumAtlanta plaatst het Belgische consulaat-generaal in Atlanta updates over de huidige situatie.



Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zullen instaan voor het transport van geblokkeerde personen naar veiliger oorden indien nodig. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders volgt de evolutie van de orkaan naar eigen zeggen nauwgezet op.

Noodtoestand

Op Sint Maarten is officieel sinds enkele uren de noodtoestand van kracht. Dat heeft premier William Marlin op de lokale radio gezegd. De politie krijgt daardoor meer bevoegdheden om op te treden. Er zijn plunderingen op het eiland. Marlin riep bewoners op thuis te blijven en niet de straat op te gaan. Nederlandse militairen en marechaussees en milities van Aruba en Curaçao helpen mee de orde te herstellen op het eiland.



"Grote kans op aardverschuivingen Saba"

De orkaan José kan aardverschuivingen veroorzaken op het Nederlandse eiland Saba. Daarom worden mensen van lager gelegen plekken gehaald en naar hoger gelegen delen van het eiland gebracht. Het Rode Kruis waarschuwt ook dat Saba nog maar voor twee dagen drinkwater en voor een paar dagen aan voedsel heeft.



De inwoners en huizen op Saba bleven redelijk gespaard door orkaan Irma. "Regen en wind hebben echter veel bomen weggevaagd. Heuvels zijn daardoor kwetsbaar voor modderstromen", aldus het Rode Kruis. De volgende orkaan, José, trekt in de loop van de dag over het gebied.



Saba is het kleinste Nederlandse eiland in het Caraibische gebied. Het bestaat uit een vulkaan die bijna 900 meter boven zee uittorent. Op de flanken daarvan wonen ongeveer 2.000 mensen. De belangrijkste dorpen op het eiland zijn The Bottom, Windwardside, Hell's Gate en St. Johns.



Saba en buureiland Sint-Eustatius liggen ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Sint-Maarten. Saba is alleen bereikbaar via een kleine haven en een klein vliegveld. Dat maakt het moeilijk om voorraden te brengen. © afp.