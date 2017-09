Schade op Sint-Maarten en Sint-Bartholomeus kan oplopen tot 1,2 miljard euro

TT

De schade op Sint-Maarten is groot. © afp.

Orkaan Irma De kosten van de schade door orkaan Irma op de eilanden Sint-Maarten en Sint-Bartholomeus kan oplopen tot 1,2 miljard euro. Dat zegt de Franse herverzekeraar Caisse Centrale de Réassurance (CCR), die gespecialiseerd is in natuurrampen.

In dat bedrag zitten onder meer de kosten door schade aan gebouwen, voertuigen en bedrijven. Op Sint-Maarten bijvoorbeeld zijn mogelijk 60 procent van de huizen onbewoonbaar door de doortocht van de orkaan. Een Nederlandse vliegtuig met hulpgoederen is zaterdag op weg naar Curaçao. Het KLM-toestel vertrok zaterdagochtend van Schiphol en is door het Rode Kruis gevuld met 60 ton aan dekzeilen, jerrycans, generatoren en ander materieel. De goederen zijn betaald met geld dat is binnengekomen op giro 5125 van het Rode Kruis, aldus een woordvoerder. De verwachting is dat het toestel zaterdagavond op Curaçao aankomt. De goederen worden dan met behulp van defensie overgebracht naar Sint-Maarten. Volgens de woordvoerder zijn er 5.800 dekzeilen, 9.000 jerrycans, 2.000 keukensets, vier generatoren en acht zonnepanelen aan boord.

Ook uw verzekering mogelijk duurder

Als tropische stormen vernieling zaaien in de VS, dreigen ze ook de Belgische woonverzekering duurder te maken omdat klanten van Belgische verzekeraars schade oplopen in de VS. "Heel wat bedrijven in ons land zijn actief aan de andere kant van de oceaan", zegt Wauthier Robyns, woordvoerder van verzekeringsfederatie Assuralia vandaag in onze krant.



Maar met elke grote overstroming stijgt ook de kans dat Belgische verzekeraars duurdere tarieven moeten betalen aan hun herverzekeraars. "Verzekeringsmaatschappijen hebben zelf de verplichting zich in te dekken, door voldoende kapitaal aan te houden en verzekeringen af te sluiten bij herverzekeraars", legt Robyns uit in Het Laatste Nieuws. "En die zijn vaak erg internationaal actief. Suisse Re en Munich Re bijvoorbeeld, de voornaamste herverzekeraars voor de Belgische markt, hebben een aandeel in elk groot schadegeval."