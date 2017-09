VIDEO: Vrouw barst in tranen uit wanneer ze laatste noodgenerator aangeboden krijgt

TT

9/09/17 - Time

Orkaan Irma In Florida wordt alles in gereedheid gebracht voor orkaan Irma, die morgenochtend onze tijd daar aan land gaat. Voor één vrouw is alvast bewezen dat noodweer ook het beste in de mensheid naar boven kan brengen.

Pam Brekke was al dagenlang op zoek naar een noodgenerator zodat de zuurstoftoevoer van haar zieke vader verzekerd zou blijven. Door de hoge vraag kon ze er echter nergens meer een vinden. Pas in een doe-het-zelfzaak op 50 kilometer van haar woonplaats vernam ze dat ze daar net 200 generatoren hadden binnengekregen.



Maar ook die nieuwe voorraad, die in twee uur uitverkocht geraakte, volstond niet voor Brekke, zo bericht WFTV-TV. De vrouw barstte in tranen uit toen ze besefte dat ze te laat was in de wachtrij en geen generator meer op de kop zou kunnen tikken.



Tot haar eigen verbazing werd ze daarop aangesproken door Ramon Santiago, die net een generator had gekregen maar hem nog niet had betaald. Santiago was zo aangedaan door Brekkes verdriet dat hij haar de generator schonk. "Zij heeft hem meer nodig dan ik, ze mag hem hebben", zei hij tegen een tv-reporter die het gebeuren filmde met haar smartphone.



Brekke was zo aangedaan door Santiago's goedheid dat ze hem langdurig omhelsde en bedankte. "Die meneer is een prachtige gentleman. God zal hem belonen."



Gisteren riepen alle vijf de nog levende Amerikaanse ex-presidenten op hun landgenoten te steunen. "Orkaan Harvey zorgde voor ongelooflijke verwoesting, maar bracht ook het beste in de mensheid naar boven", zei ex-president Bill Clinton.